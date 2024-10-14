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اليمن.. مركز الملك سلمان يضخ 406 آلاف لتر من المياه بالحديدة

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واس  - الحديدة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.
وخلال الفترة من 11 وحتى 17 سبتمبر 2024 م، ضُخ 266.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، و140.000 لتر من المياه الصحية للشرب.
مشروعات مركز الملك سلمان لدعم الشعب اليمني - واس
مشروعات مركز الملك سلمان لدعم الشعب اليمني - واس

دعم مركز الملك سلمان للشعب اليمني

كما نفذ المركز 24 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء 5 عمليات لتجفيف مياه الصرف الصحي.
بالإضافة إلى تجفيف وردم 80 مستنقعًا، وصيانة 8 من الحمامات الطارئة، استفاد من تلك الخدمات 11.700 فرد.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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