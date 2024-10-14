شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مركز الملك سلمان يضخ 406 آلاف لتر من المياه بالحديدة والان نبدء بالتفاصيل

دعم مركز الملك سلمان للشعب اليمني

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.وخلال الفترة من 11 وحتى 17 سبتمبر 2024 م، ضُخ 266.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، و140.000 لتر من المياه الصحية للشرب.كما نفذ المركز 24 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء 5 عمليات لتجفيف مياه الصرف الصحي.بالإضافة إلى تجفيف وردم 80 مستنقعًا، وصيانة 8 من الحمامات الطارئة، استفاد من تلك الخدمات 11.700 فرد.