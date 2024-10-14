شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالفًا لنظام البيئة لقطعه الأشجار وتخزين الحطب المحلي في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية السودانية، لقطعه الأشجار وتخزين الحطب المحلي وتحويله إلى فحم في منطقة مكة المكرمة، بحوزته (40) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي.

وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهة المختصة. وأكدت القوات أن عقوبة قطع الأشجار تصل إلى (20,000) ريال لكل شجرة، وعقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

