سلام أعلن وصول 90 طنا من المساعدات الإنسانية الخميس

أعلن وزير الاقتصاد و التجارة في حكومة تصريف الأعمال، أمين سلام، ان "متابعةً لمبادرتنا، بمشاركة سفراء الدول العربية والدولية والصديقة، معاناة اللبنانيين جرّاء العدوان الاسرائيلي، بحشد الدعم الانساني لتأمين تغطية الاحتياجات الطارئة الغير مسبوقة لأهلنا، تصل بعد ظهر الخميس 17 تشرين الأول، الى مطار رفيق الحريري الدولي، بيروت، طائرة شحن تابعة لشركة طيران الشرق الاوسط محملة بـ 90 طناً من المساعدات الانسانية والإغاثية إلى لبنان آتية من جمهورية باكستان، بناءً لتوجيهات رئيس وزراء جمهورية باكستان، محمد شهباز شريف، والهيئة الوطنية لإدارة الكوارث (NDMA) في باكستان بالتنسيق مع جمعية (الخدمات) الباكستانية غير الحكومية، ولجهودنا مع السفير الباكستاني الصديق سلمان اشتر ومتابعته شخصياً للاحتياجات الملحّة".

وأضاف البيان: "إن حمولة الطائرة، بناء لبرقية الحكومة الباكستانية ذات الرقم Pol-2/16/2024 و Pol-2/15/2024 التي تلقيناها، هي كالتالي:

50 طن أدوية

15 طن وجبات طعام جاهزة

9 طن خيم

5 طن اقمشة مشمعة

4 طن بطانيات ولزوم منامة شتوية

2 طن ملابس شتوية

5 طن حليب مجفف

وسيكون في استقبالها على ارض المطار، كل من السفير الباكستاني سلمان اشتر والوزير أمين سلام أو ممثل عنه.