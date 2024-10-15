الامارات | 110 ملايين درهم حصيلة دعم «الإمارات معك يا لبنان» خلال أسبوع 

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جمعت الحملة المجتمعية «الإمارات معك يا لبنان»، خلال الأسبوع الأول من انطلاقها، أكثر من 110 ملايين درهم، لدعم الجهود الإنسانية الإماراتية العاجلة، لتوفير الإمدادات الطبية والمواد الغذائية والمستلزمات الإيوائية، دعماً من مجتمع دولة الإمارات للأشقاء اللبنانيين في ظل الأزمة الإنسانية الحالية الصعبة.

يعكس هذا المبلغ التفاعل المجتمعي الكبير، وجوهر الرسالة الحضارية والإنسانية لدولة الإمارات، الهادفة إلى إعلاء قيم التعاون الإنساني والتضامن الأخوي، وترجمة لمبادئ التكافل والتآزر والتراحم والتضافر التي يتسم بها المجتمع الإماراتي الأصيل، سيراً على النهج الراسخ الذي أسسه مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإشراف سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية. كما أن التفاعل المجتمعي الواسع مع هذه الحملة الوطنية الإغاثية تضامناً مع الشعب اللبناني الشقيق، يجسّد اللحمة المجتمعية الإماراتية، وسمو المبادئ الإنسانية النبيلة في الوقوف مع مختلف المتضررين من الصراعات والأزمات في مختلف مناطق العالم، ويظهر ذلك في العديد من الصور الحضارية التضامنية الرائعة والاستثنائية التي تبين التعاضد المجتمعي مع المتأثرين في مثل هذه الظروف الطارئة.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات سارعت منذ اندلاع الأزمة إلى تقديم دعم فوري للشعب اللبناني عبر تخصيص 100 مليون دولار من المساعدات العاجلة، و30 مليون دولار مساعدات إغاثية للنازحين اللبنانيين إلى سورية، وإرسال 10 طائرات إغاثية محملة بـ450 طناً.