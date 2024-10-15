الامارات | «الطوارئ والأزمات» تناقش الاستعدادات الاستباقية للحالة المدارية المحتملة على الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث اجتماعاً لفريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، وذلك لبحث ومتابعة تطورات الحالة المدارية الحالية في بحر العرب. وركز الاجتماع على تحليل البيانات والقراءات الأولية للحالة المدارية، التي تشير إلى أن التأثير المتوقع على الدولة سيكون غير مباشر، مع توقع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والجنوبية واضطراب البحر، مع امتداد بسيط للمياه في بعض المناطق الساحلية.

وذكرت الهيئة، في بيان صحافي أصدرته أمس، أنه في إطار الاستعدادات الاستباقية، ناقش الفريق سبل رفع الجاهزية للتعامل مع أي تطورات خلال الحالة المدارية، من خلال مراقبة ومتابعة مسار الحالة واتجاهاتها، وذلك لضمان تفعيل خطط استمرارية الأعمال إن دعت الحاجة، ونشر إرشادات السلامة للجمهور عبر القنوات والمصادر الرسمية في الدولة. ويأتي هذا ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الاستعداد والجاهزية الوطنية للتعامل مع مختلف الظروف الجوية، حرصاً على سلامة السكان والبنية التحتية في جميع أنحاء الدولة.

إلى ذلك، قال المركز الوطني للأرصاد إنه نتيجة لتحرك المنخفض الجوي في بحر العرب باتجاه سلطنة عمان، ستتأثر الدولة بامتداد هذا المنخفض الجوي السطحي والعلوي، تصاحبه تشكيلات مختلفة من السحب، تتخللها سحب ركامية على مناطق متفرقة من الدولة، يصاحبها سقوط أمطار على فترات تبدأ على المناطق الشرقية والشمالية، وتمتد إلى بعض المناطق الداخلية والغربية.

وأضاف أن الطقس من اليوم (الثلاثاء) إلى الجمعة ستزداد فيه كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة، يتخللها بعض السحب الركامية، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة على فترات مع البرق والرعد أحياناً، وقد تسقط بعض حبات البرد على مناطق محدودة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم (الثلاثاء) مغبراً وغائماً جزئياً، تتخلله سحب ركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، مشيراً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وأفاد المركز بأن طقس غد (الأربعاء) سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، تتخلله سحب ركامية على بعض المناطق خصوصاً الشرقية والجنوبية، يصاحبها سقوط أمطار، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً، مع سحب مثيرة للغبار والأتربة، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وأضاف المركز أن طقس بعد غدٍ (الخميس) سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، تصاحبه سحب ركامية على بعض المناطق الشرقية، وتمتد على بعض المناطق الغربية، يصاحبها سقوط أمطار، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع سحب مثيرة للغبار والأتربة، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وأشار المركز إلى أن طقس (الجمعة) سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، تصاحبه سحب ركامية على بعض المناطق الشرقية، وتمتد على بعض المناطق الغربية، مع احتمال سقوط أمطار، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع سحب مثيرة للغبار والأتربة، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.