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الامارات | رئيس الدولة يتلقّى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلبيني

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقّى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية الفلبين فيرديناند ماركوس، أعرب خلاله عن شكره وتقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات إلى بلده وشعبه في مختلف الظروف.

وثمّن الرئيس فيرديناند ماركوس المساعدات الإغاثية التي قدمتها دولة الإمارات إلى المتضررين من الفيضانات والأمطار التي شهدتها الفلبين خلال الفترات الماضية، بجانب تقديمها الدعم الإنساني إلى الرعايا الفلبينيين في لبنان خلال الأزمة الحالية التي يمر بها.

كما بحث الجانبان ــ خلال الاتصال ــ مختلف جوانب التعاون بين دولة الإمارات والفلبين وفرص تطوير علاقاتهما، خصوصاً الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية وغيرها من المجالات الحيوية التي تدعم أولويات التنمية، وتسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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