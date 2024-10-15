محمد فاروق: مصطفى مراد فهمي اعتذر للخطيب عن الترشح لمنصب النائب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد فاروق أن المهندس مصطفى مراد فهمي السكرتير العام الأسبق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حسم موقفه من طلب محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء بعد التواصل معه خلال الساعات القليلة الماضية.

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وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" إن المهندس مصطفى مراد فهمي رفض طلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالترشح على منصب النائب لمدة عام بعد وفاة العامري فاروق بسبب استقراره في فرنسا وعدم رغبته في العودة إلى مصر.

وتابع:" مصطفى مراد فهمي اعتذر لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن هذه الخطوة وفضل الاستقرار في فرنسا في الفترة المقبلة ".