تامر هجرس يُثير الجدل "طلبت شبكة 3 مليون وقصر في الساحل لبنتي" (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان “تامر هجرس” عن لقائه مع خطيب ابنته أول مرة، وعن أصعب لحظات حياته خلال لقائه في برنامج "تفاصيل"، تقديم نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"

تامر هجرس طلبت شبكة 3 مليون لبنتى:

تحدث الفنان “تامر هجرس”، عن تفاصيل لقائه مع عريس ابنته، قائلاً: “هو شخص ناجح ومثقف في حياته ومجتهد”، موضحاً أنه حدث بينهم لقاء في منزله وكان قلقا ولكنه طمأنه.

وتابع تامر هجرس :"كنت شخص لذيذ معاه ومطلبتش منه شبكة غالية وهو بيته قريب من بيتنا، وإن شاء الله ربنا يوفقه هو وبنتي، وأهم حاجه أنهم يتعلموا من تجاربهم وأنا بالنسبة لي الهدف الأعلى هو القناعة ودي حاجه بتيجي من الرضا والتوكل على الله".



وأشار "تامر هجرس"، إلى أن ابنته في مرحلة الخطوبة واتفقا على عامين وبعدها تتم مرحلة الزواج، وهي مرحلة صعبة عليه كـ أب لأنها متعلق بـ ابنته للغاية، وعن الشروط المكلفة التي يفرضها والد العروسة على أهل العريس، قال تامر هجرس ممازحاً :"أنا طالب منه قصر في الساحل و 2 أو 3 مليون شبكة.. الطبيعي يعني.. لأ طبعا إحنا متكلمناش في الموضوع ده ومش مقتنع بالحاجات دي خالص".

أوضح تامر هجرس، أنه لم يرفض دخول ابنتيه التمثيل أو يمانعمها، بالعكس فهو أحب أن يخوضان تلك التجربة ورشحهما في مسلسل "الصندوق الأسود"، مع رانيا يوسف، وكتب لهما مشهدين وبالفعل قدما المشهد ولا يوجد أي تعب، معقباً :"بناتي دول أفضل إنجاز عملته في حياتي وفخور اني وصلتهم للي هما فيه".

يذكر أن تامر هجرس عرض له مؤخرا فيلم "جوازة توكسيك"، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، جوهرة، نورين أبو سعدة وفاروق قنديل، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وإنتاج شركة نيو سينشري New Century، وشارك في الإنتاج شركات؛ سينرجي، ماجيك بينز، أفلام مصر العالمية وفيلم سكوير.