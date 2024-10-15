مصرع طفل دهسًا أسفل عجلات قطار في جنوب قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي طفل مصرعه، دهسًا أسفل عجلات قطار بمزلقان قرية الخرانقة في مركز قوص، جنوب محافظة قنا.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغًا بمصرع طفل دهسًا أسفل عجلات قطار بمزلقان قرية الخرانقة بمركز قوص.

على الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، مصرع طفل يُدعى "إسماعيل. ي. س"، 4 أعوام، دهسًا أسفل عجلات قطار بمزلقان الخرانقة الشرقي بمركز قوص.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها.