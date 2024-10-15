شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: المناورات الصينية حول تايوان تزيد من خطر وقوع اشتباكات والان نبدء بالتفاصيل

صراع الصين وتايوان

الدمام - شريف احمد - صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، أن الحكومة الألمانية تتابع بقلق المناورات العسكرية واسعة النطاق، التي تجريها الصين حول تايوان.وذكر أن الإجراءات العسكرية الصينية تزيد من خطر وقوع اشتباكات عسكرية غير مقصودة، وبالتالي تزيد من حدة التوترات في المنطقة".وأضاف أن برلين تنتظر "من جمهورية الصين الشعبية، بصفتها فاعلًا دوليًا مسؤولًا، أن تسهم بسلوكها في استقرار المنطقة والسلام".كما طالب المتحدث بضرورة احترام الحق المكفول بموجب القانون الدولي في حرية الملاحة والطيران بشكل مطلق.واستطرد في الوقت ذاته، أن الحكومة الألمانية ترفض بشكل أساسي أي تغييرات أحادية الجانب للوضع القائم.

في ذات السياق، وصفت وزارة الدفاع التايوانية المناورات الصينية بـ"الاستفزاز غير العقلاني"، مشيرة إلى نشر قواتها "لاتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على الحرية والديمقراطية".

مناورات عسكرية كبيرة حول تايوان

وكانت هددت بكين بشكل علني ضم الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 23 مليون نسمة إلى البر الرئيسي الصيني باستخدام القوة العسكرية إذا لزم الأمر.وبدأت الصين في تنفيذ مناورات عسكرية كبيرة حول تايوان، وصفها الجيش في بكين بأنها "تحذير جاد" للقوات "الانفصالية" في الجزيرة.واقتربت السفن والطائرات من عدة اتجاهات، ونشر تلفزيون الصين المركزي الحكومي خريطة تظهر ست مناطق حمراء كبيرة حول تايوان، والتي تجري فيها المناورات.