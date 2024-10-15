استعدادًا لدفنه.. خروج أول جثمان من ضحايا حادث أتوبيس جامعة الجلالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد فتحي:

خرج قبل قليل، جثمان أولي ضحايا حادث الجلالة من مشرحة مستشفي السويس العام، إذ تم تسليم الجثمان إلى ذويها بناءً على قرار جهات التحقيق.

وينتظر العديد من أهالي الضحايا قرار جهات التحقيق بتسليم جثث ذويهم للبدء في دفنها.

كان طريق "الجلالة_ السخنة" جنوبي محافظة السويس، شهد انقلاب لحافلة يستقلها طلاب جامعة الجلالة، ووجه الدكتور مينا فوزي مدير مرفق الإسعاف 25 سيارة لموقع الحادث، حيث قدم المسعفين التأمين الطبي.

وكان مرفق إسعاف السويس قد تلقى بلاغًا من قائدي السيارات يفيد بانقلاب الأتوبيس على طريق الجلالة – السخنة، في اتجاه السويس، عند مفارق الطريق أمام محطة تموين السيارات.

وجه الدكتور مينا فوزي، مدير مرفق الإسعاف، بتوجيه 25 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الرعاية الطبية الفورية.

تبين من المعاينة المبدئية أن الأتوبيس يحمل لوحات رقم "أ. ق. م" 2376، وكان في طريق العودة إلى السويس، ويستقله طلاب جامعة الجلالة، وأن السرعة الزائدة كانت السبب وراء انقلاب الأتوبيس.

كما وجه الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير فرع الرعاية الصحية في السويس، برفع درجة الاستعداد واستدعاء الأطقم الطبية لقسم الطوارئ بمجمع السويس الطبي لاستقبال المصابين وتوجيههم للأقسام الداخلية والعناية بعد تشخيص حالاتهم.