أبو شقرا: لا نضمن أن تكفينا كميات البنزين بحال تعرّضنا لحصار لذلك همّنا الاول والاخير وصول البواخر

أشار ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، في حديث للـ"LBCI"، الى أنه "لدينا تخوّف وقلق من الوضع الصعب والبواخر التي كانت تأتي الى لبنان لم تعد تأت بأعداد كبيرة واستهلاك مادة البنزين انخفض بكميات كبيرة وبنسبة توازي حوالي الـ50%".

وأكد أبو شقرا، أن "همّنا الاول والاخير وصول البواخر بينما بحال تعرّضنا لحصار فنحن لا نضمن أن تكفينا الكميات".