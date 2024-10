شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفصيل.. لبنان يشكو العدوان الإسرائيلي إلى مجلس الأمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقدمت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك يوم الإثنين، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن آثار العدوان الإسرائيلي وتداعياته على القطاع التعليمي في لبنان، داعية الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى التدخل العاجل والفاعل لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.

التدخل العاجل والفاعل

حماية حق التعليم

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية مساء يوم الاثنين، إن بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك قدمت أيضًا شكوى ثانية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن آثار العدوان الإسرائيلي وتداعياته على القطاع التعليمي في لبنان".وحث لبنان في الشكوى التي قدمها "الدول الأعضاء في مجلس الأمن على التدخل العاجل والفاعل لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على أراضيه، والذي أدى إلى حرمان مليون و400 ألف طالب تقريبًا من حقهم الأساسي في التعلم، ما يهدد مستقبل أجيال كاملة من الطلاب ويؤثر سلبا على حالتهم النفسية، فضلًا عن الآثار طويلة الأمد على مستواهم الأكاديمي". وأورد لبنان في الشكوى "معطيات وأرقام عن عدد التلامذة والأساتذة النازحين في قطاعي التعليم الرسمي والخاص وفي مختلف مراحل وفئات التعليم، كما فند عدد المدراس والجامعات والمباني التعليمية التي خرجت عن خدمتها الأساسية وتحولت الى مراكز إيواء للنازحين في مختلف المناطق اللبنانية".وناشد لبنان " المجتمع الدولي التحرك فورا لضمان وقف العدوان وحماية حق التعليم كركيزة أساسية لبناء مستقبل مستقر وآمن للبلاد وكوسيلة لتعزيز ثقافة التنمية والسلام".يذكر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية بدأت منذ 23 سبتمبر الماضي بشن غارات عنيفة على العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، وطالت الغارات العاصمة بيروت وجبل لبنان وشماله.