شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى 2309 قتلى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثامن من أكتوبر الماضي، إلى 2309 قتيلا و 10782 مصابا، بينما بلغت حصيلة أمس 23 قتلى و 84مصابا.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان اليوم الإثنين أن "غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس أسفرت عن سقوط 3 شهداء وإصابة 84.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان حتى يوم أمس إلى 2309 والجرحى إلى 10782. قصف جنوب لبنان وتستمر طائرات الاحتلال منذ 23 سبتمبر الماضي بشن غارات عنيفة على العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، وطالت الغارات العاصمة بيروت وجبل لبنان وشماله.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في أول أكتوبر الحالي بدء عملية برية مركزة في جنوب لبنان.