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رانيا يوسف تخطف الأنظار بأحدث جلسة تصوير لها

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اسماء عثمان 0 تبليغ

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شاركت الفنانة ، جمهورها بعض الصور الجديدة لها، وذلك من أحدث جلسة تصوير قامت بها، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ونشرت رانيا الصور عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وظهرت خلالها بإطلالة متميزة، حيث ارتدت فستان باللون الأسود وذيله وزراعيه باللون الأبيض، بتصميم فريد، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على المكياج الهادئ وأحمر الشفاه الذي زاد من جمالها وتألقها.
آخر أعمال رانيا يوسف

وشاركت مؤخرا الفنانة رانيا يوسف في مسلسل “عمر أفندي”، بطولة الفنان أحمد حاتم وآية سماحة ومجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني، والذي تم عرضه مؤخرا عبر إحدى المنصات الرقمية.

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بوابة الأهرام

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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