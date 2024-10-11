رانيا يوسف تخطف الأنظار بأحدث جلسة تصوير لها

شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها بعض الصور الجديدة لها، وذلك من أحدث جلسة تصوير قامت بها، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ونشرت رانيا الصور عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وظهرت خلالها بإطلالة متميزة، حيث ارتدت فستان باللون الأسود وذيله وزراعيه باللون الأبيض، بتصميم فريد، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على المكياج الهادئ وأحمر الشفاه الذي زاد من جمالها وتألقها.

آخر أعمال رانيا يوسف

وشاركت مؤخرا الفنانة رانيا يوسف في مسلسل “عمر أفندي”، بطولة الفنان أحمد حاتم وآية سماحة ومجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني، والذي تم عرضه مؤخرا عبر إحدى المنصات الرقمية.

بوابة الأهرام