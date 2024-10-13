رانيا يوسف تنشر صورًا من رحلتها في إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها ومتابعيها، أحدث ظهور لها، أثناء رحلتها في مدينة برشلونة.

ونشرت "رانيا" الصور من خلال حسابها الخاص بموقع "انستجرام"، وعلقت: "أي يوم هو يوم جيد في برشلونة"، وظهرت في الصور بإطلالة كاجوال ارتدت خلالها فستان قصير باللون الرمادي وقبعة".

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "قمراية، دايمًا حلوة، مساء الجمال، مبهرة كالعادة".

وتعكف حاليا رانيا يوسف على تصوير مسلسل "روج اسود" الذي يشاركها بطولته عدد من النجوم من بينهم داليا مصطفى وفرح الزاهد ومي سليم تأليف أيمن سليم وإخراج عبد الرحمن حماقي.

View this post on Instagram https://www.instagram.com/p/DBELRM2IwfX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

اقرأ أيضًا:

مجدي الهواري: انطلاق تصوير "القصة الكاملة" في أبريل 2025

عمر كمال: "بيقولولي فلوسك حرام وعايز حد من الأزهر يرد عليا"

هبة مجدي تهنئ زوجها محمد محسن بعد تكريمه في مهرجان الموسيقى العربية