شكرا لقرائتكم خبر عن مع تباطؤ اقتصاد الصين.. أوبك تخفض توقعاتها للطلب العالمي على النفط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" توقعاتها للطلب العالمي على النفط خلال العامين الحالي والمقبل، في ظل المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني.

وبحسب التقرير الصادر عن أوبك يوم الاثنين، تفترض المنظمة نمو متوسط الطلب العالمي على النفط بنحو 9ر1 مليون برميل يوميًا إلى 1ر104 مليون برميل يوميًا، في حين كانت تتوقع قبل شهر نمو الطلب بأكثر من مليوني برميل يوميًا.

في الوقت نفسه خفضت أوبك حجم النمو المتوقع للطلب في العام المقبل من 7ر1 مليون برميل يوميًا إلى 6ر1 مليون برميل يوميًا في المتوسط. دعم أسعار النفط العالمية وتحاول دول أوبك وحلفاؤها في تجمع أوبك بلس بقيادة روسيا دعم أسعار النفط العالمية من خلال خفض الإنتاج.

وأظهر أحدث تقرير صادر عن منظمة أوبك تراجع إنتاج روسيا بنحو 28 ألف برميل يوميًا خلال الشهر الماضي.

فيما كان الانخفاض أكبر في إنتاج ليبيا، إذ بلغ 410 آلاف برميل يوميًا من إنتاجها.

وانخفض انتاج العراق بمقدار 155 ألف برميل يوميًا.

وقالت أوبك إن الصعوبات الاقتصادية في الصين تحد من أسعار النفط، إذ تُعد الصين أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.