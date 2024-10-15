شكرا لقرائتكم ضبط عدد من المتسولين في العاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شرطة العاصمة المقدسة عن ضبط عدد من المتسولين خلال الأيام الماضية.

وبحسب الأمن العام على منصة غكس، تم ضبط امرأة من الجنسية المصرية بالتسول أمام المحال التجارية، وامرأة أخرى من ذات الجنسية تتسول بشكل مباشر في الأماكن العامة، كذلك تم ضبط امراة من الجنسية اليمنية تتسول أمام أحد الجوامع.

قد يهمّك أيضاً

ويتم الابلاغ عن حالات التسول على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية والرقم 999 في بقية المناطق، فيما تواصل الجهات الأمنية أعمالها الميدانية وحملاتها لرصد المتسولين وضبطهم.