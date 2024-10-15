شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 8 صباحًا.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من انتشار ضباب متباين الشدة على 6 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر يوم الجمعة، تبدأ الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا .

وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات، بالنسبة لأماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (3 – 1) كيلومترات. أماكن انتشار الضباب المنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق.

مكة المكرمة: الليث والقنفذة.

تبوك: الوجه وأملج.

الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.

عسير: البرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

جازان: الدرب وبيش وجازان وفرسان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.