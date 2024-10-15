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حتى 8 صباحًا.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 6 مناطق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من انتشار ضباب متباين الشدة على 6 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر يوم الجمعة، تبدأ الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات، بالنسبة لأماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (3 – 1) كيلومترات.

أماكن انتشار الضباب

المنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق.
مكة المكرمة: الليث والقنفذة.
تبوك: الوجه وأملج.
الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.
عسير: البرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
جازان: الدرب وبيش وجازان وفرسان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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