شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 8 صباحًا.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من انتشار ضباب متباين الشدة على 6 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر يوم الجمعة، تبدأ الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات، بالنسبة لأماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (3 – 1) كيلومترات.
مكة المكرمة: الليث والقنفذة.
تبوك: الوجه وأملج.
الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.
عسير: البرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
جازان: الدرب وبيش وجازان وفرسان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات، بالنسبة لأماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (3 – 1) كيلومترات.
أماكن انتشار الضبابالمنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق.
مكة المكرمة: الليث والقنفذة.
تبوك: الوجه وأملج.
الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.
عسير: البرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
جازان: الدرب وبيش وجازان وفرسان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.