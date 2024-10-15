شكرا لقرائتكم طرح تذاكر عرضي كراون جول وWWE RAW ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، بالتعاون مع WWE، عن توفر تذاكر عرضي كراون جول و WWE RAW، المقرر إقامتهما في محمد عبده أرينا بالرياض وذلك عبر تطبيق webook المخصص لبيع تذاكر فعاليات موسم الرياض.

حدث تاريخي

وسيشهد عرض “كراون جول” حدثًا تاريخيًا هذا العام، حيث ينطلق لأول مرة نزالًا سنويًا يجمع بين أبطال WWE وأبطال العالم لفئتي الرجال والنساء لتحديد أول بطل في تاريخ كراون جول، وهو لقب مصنوع من 50 قيراطًا من الألماس، يمثل أفضل الأفضل في عالم المصارعة.

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وسيتنافس على اللقب كراون يوم السبت 2 نوفمبر كل من بطل WWE بلامنازع “ذا أمريكان نايتمير” كودي رودز، وبطل العالم للوزن الثقيل غونثر، بالإضافة إلى بطلة WWE للسيدات نيا جاكس، وبطلة العالم للسيدات ليفمورغان.

وسيحظى عشاق المصارعة بمزيد من الإثارة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث سيظهر نجوم WWE المفضلون، بما في ذلك رومان رينز، سامي زين، سيث”فريكن” رولينز، ريا ريبلي، داميان بريست، “مين إيفنت” جاي أوسو، دروماكنتاير، ذا نيو داي، وغيرهم الكثير.

ولأول مرة في المملكة، ستنطلق حلقة WWE RAW من “محمد عبده أرينا” يوم الأحد 3 نوفمبر، وستُبث الحلقة حول العالم يوم الاثنين 4 نوفمبر.