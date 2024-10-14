شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالي يقضي على 25 مسلحًا من حركة الشباب الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الصومالي القضاء على 25 مسلحًا من حركة الشباب الإرهابية خلال عملية عسكرية في منطقة رأس قابو الواقعة في محافظة شبيلي الوسطى بولاية هيرشبيلي.

وأوضح أن القوات الصومالية تمكنت من صد هجوم شنه أفراد الجماعة المسلحة مما أدى إلى اندلاع معركة بين الجانبين، نتج عنها مقتل 25 مسلحًا من الحركة. الحرب على الإرهاب في الصومال وتأتي هذه العملية بعد أيام قليلة من مقتل 59 مسلحًا من حركة الشباب في عمليتين منفصلتين.

وجرت في إقليمي غلغدود وشبيلي الوسطى وذلك بالتعاون مع الميليشيات المحلية والشركاء الدوليين.