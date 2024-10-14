شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تراجع أسعار النفط في بداية تعاملات الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهلت أسعار العقود الآجلة للنفط تعاملات الأسبوع الجديد اليوم الاثنين، بتراجع كبير، بعد أن جاء بيان وزارة المالية الصينية بشأن إجراءات تحفيز الاقتصاد خاليًا من أي حوافز جديدة لزيادة الإنفاق الاستهلاكي في أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم، في حين ظلت البيانات الاقتصادية ضعيفة.

وتراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي في بداية تعاملات اليوم بنسبة 7ر2%، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي.

زيادة الاقتراض الحكومي الصيني

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه على الرغم من تعهد الحكومة الصينية بتقديم المزيد من الدعم لقطاع العقارات المتعثر، والإشارة إلى زيادة الاقتراض الحكومي، فإن بيان وزارة المالية لم يكشف عن القيمة الفعلية لبرامج التحفيز، في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات التجارة الخارجية للصين الصادرة اليوم تباطؤ غير متوقع لنمو الصادرات الصينية خلال الشهر الماضي.



ورغم تراجع أسعار النفط، ما زال سعر خام برنت بزيد بنسبة 9% تقريبًا عن مستواه في بداية الشهر، في ظل المخاوف من اضطراب إمدادات النفط القادمة من منطقة الشرق الأوسط التي تنتج نحو ثلث الإمدادات العالمية إذا تصاعد الصراع العسكري في المنطقة.

سعر خام برنت

وبحلول الساعة الواحدة ونصف ظهرًا، بتوقيت لندن تراجع سعر خام برنت بنسبة 9ر1% إلى 53ر77 دولار للبرميل تسليم ديسمبر المقبل.

في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1ر2% إلى 99ر73 دولار للبرميل تسليم نوفمبر.