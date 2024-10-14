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نائب وزير الخارجية ونظيره الصيني يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - بحث نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ونائب وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية السيد دنغ لي، في اتصالٍ هاتفي اليوم، المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة بشأنها.

سبق ورأس الخريجي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية والعالمية الإسباني دييغو مارتينيز بيليو، الأربعاء الماضي، جولة المشاورات السياسية الثالثة بين المملكة العربية ومملكة إسبانيا.
وجرى خلال جولة المشاورات، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات خاصةً السياسية منها، ومناقشة تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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