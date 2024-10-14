شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية ونظيره الصيني يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بحث نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ونائب وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية السيد دنغ لي، في اتصالٍ هاتفي اليوم، المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة بشأنها.
سبق ورأس الخريجي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية والعالمية الإسباني دييغو مارتينيز بيليو، الأربعاء الماضي، جولة المشاورات السياسية الثالثة بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا.
وجرى خلال جولة المشاورات، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات خاصةً السياسية منها، ومناقشة تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين.
سبق ورأس الخريجي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية والعالمية الإسباني دييغو مارتينيز بيليو، الأربعاء الماضي، جولة المشاورات السياسية الثالثة بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا.
وجرى خلال جولة المشاورات، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات خاصةً السياسية منها، ومناقشة تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين.