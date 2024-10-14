إضاءة برج خليفة بعلم لبنان كجزء من مبادرة "الإمارات تقف مع لبنان"

أُضىء برج خليفة في دبي، مساء اليوم بألوان العلم اللبناني، كجزء من مبادرة "الإمارات تقف مع لبنان" وتضامناً مع لبنان وبالتزامن مع مبادرة "الإمارات معك يا لبنان".

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