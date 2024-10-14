شكرا لقرائتكم خبر عن "نسك".. أول منصة سعودية للتخطيط وعيش تجربة العمرة أو الحج والان نبدء بالتفاصيل

برنامج زيارة السعودية

الدمام - شريف احمد - توفر منصة نسك التي تشرف عليها وزارة الحج والعمرة لضيوف الرحمن إصدار تصاريح الدخول للحرمين الشريفين لأداء العمرة وزيارة الروضة الشريفة.ويمكن من خلال المنصة التخطيط والحجز وعيش تجربة العمرة الخاصة بالمعتمر والزائر بالإضافة إلى الاستماع لخطب الحرمين الشريفين المترجمة بعدة لغات.وتوفر الكثير من المزايا والخدمات؛ مما يتيح للعاملين في الجهات المعنية التعرف والتحقق من هوية ضيوف الرحمن ومن ثم ضمان سلامة الجميع وأمنهم.وتتضمن المنصة برنامج "زيارة السعودية" الذي يمكن من خلاله حجز وتخطيط رحلات الحج والعمرة، بلغات متعددة، وترتيب كل جانب من جوانب رحلتهم بسهولة، والاطلاع على المعلومات التوعوية والإثرائية عن مكة المكرمة والمدينة المنورة.وتعد نسُك أول منصة رسمية سعودية تتيح خيار التخطيط والحجز وعيش تجربة العمرة أو الحج للمسافرين من جميع أنحاء العالم من خلال تنظيم جميع تفاصيل زيارتهم بسهولة، بدءًا من التقدم بطلب الحصول على تأشيرة إلكترونية إلى حجز الفنادق والرحلات الجوية.كما تخطط نسك مستقبلًا، إلى خيارات جدولة الزيارات للمواقع المهمة، والعثور على وسائل النقل، وتنظيم مسارات الرحلات، والوصول إلى الخدمات على أرض الواقع.