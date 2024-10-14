شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 135 مليون دولار لتغطية نفقات الانتخابات في مالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر المجلس العسكري في مالي تخصيص المبالغ المالية اللازمة لتمويل إجراء الانتخابات العام المقبل.

يأتي هذا فيما لم يكشف عن موعد إجراء الانتخابات، وعلى الرغم من تقريره سابقا إجراء الانتخابات حتى 2027. تكاليف الانتخابات في مالي وأظهرت مسودة الموازنة لوزارة المالية، تخصيص 7ر80 مليار فرانك غرب أفريقي (135 مليون دولار) للتكاليف الانتخابية خلال عام 2025.



وخُصص 1ر6 مليار فرانك غرب إفريقي من أجل " التكاليف التشغيلية الدورية" لهيئة إدارة الانتخابات المستقلة.

ورفض رئيس الهيئة مصطفي سيسي التعليق على هذه الأنباء، ولكن السكرتير العام لوزارة المالية عبدلاي تراوري أكد الخطة النقدية للعام المقبل.