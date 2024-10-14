يديعوت أحرونوت: نتانياهو عقد اجتماعا سريا بحضور وزير الدفاع ورئيس الأركان لبحث هجوم محتمل على إيران

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر تأكيدها أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو عقد اجتماعا سريا بحضور وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي لبحث هجوم محتمل على إيران".

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