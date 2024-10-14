شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج "التمارين السيبرانية" يستهدف تمكين 4800 مسؤول ومختص والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.