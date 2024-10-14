شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة المصرية: 12 حالة وفاة في انقلاب حافلة بطريق العين السخنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة المصرية في حصر مبدئي إصابة 33 ووفاة 12 في حادث انقلاب حافلة بطريق العين السخنة.

وأشارتالوزارة إلى أن د. خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، يتابع توفير الخدمات الإسعافية والعلاجية لمصابي حادث انقلاب الأتوبيس الذي وقع مساء اليوم الإثنين، على طريق الجلالة العين السخنة، اتجاه "الزعفرانة ـ السويس"، وأنه كلف نائبه د. محمد الطيب بالتوجه إلى مجمع السويس الطبي لمتابعة الوضع الصحي ميدانيًا، كما وجه هيئة الرعاية الصحية برفع درجة الاستعداد الطبي. 24 سيارة إسعاف وقالت الوزارة ان هيئة الإسعاف المصرية دفعت بـ28 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع حادث الأتوبيس، موضحة أن الحصر المبدئي يشير إلى أن عدد المصابين بلغ 33 مصابًا، جاري نقلهم إلى مجمع السويس الطبي، إلى جانب 12 حالات وفاة، وذلك في حصيلة أولية، وما زالت عمليات الإنقاذ جارية.

