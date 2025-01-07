شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": رياح شديدة قبالة سواحل مدينة جيزان وجزر فرسان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، من هبوب رياح شديدة، على مدينة جيزان، ومحافظة جزر فرسان تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40_49) كم/ساعة.

كما شمل التنبيه هطول أمطار خفيفة يصاحبها رياح نشطة وصواعق رعدية وتدنٍ في مدى الرؤية، على عددٍ من محافظات منطقة جازان من بينها: الدرب، وبيش، والحُرّث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي وفيفا وهروب، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة. وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

