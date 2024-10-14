شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مركبا اللبنانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن حزب الله اللبناني اليوم الإثنين، استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلية بالصواريخ شرق بلدة مركبا في جنوب لبنان.

وكان الحزب أعلن في وقت سابق من اليوم استهداف قوات إسرائيلية في موقع رويسات العلم الإسرائيلي بالقذائف. حرب إسرائيل على لبنان كما أعلن عن استهداف مستوطنتي كرمئيل وتسفعون بالصواريخ، وقاعدة ستيلا ماريس الإسرائيلية البحرية شمال غرب حيفا بصلية صاروخية نوعية.



وفي بيانات سابقة، أوضح الحزب أن عناصره استهدفوا قوات الاحتلال بالصواريخ في منطقتي اللبونة، وخلة وردة في جنوب لبنان.

كما طالت قذائف المدفعية قوة مشاة للاحتلال، في أثناء محاولتها التسلل إلى الأراضي اللبنانية من جهة بلدة مركبا بجنوب لبنان.

