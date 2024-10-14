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نشرة السومرية.. غازات الكبريت تقلق البغداديين وتحضيرات انتخابات كردستان تقترب من الحسم

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بغداد - ياسين صفوان - # خلال مدة وجيزة.. مصفى كربلاء يتوقف للمرة الثالثة عن العمل، ومصادر تكشف عن استلامه بسبعين عيبا فنيا

# تصاعد التحذيرات من سحب غازات الكبريت المنتشرة في سماء بغداد.. والبرلمان يتحرك لاستضافة المعنيين

# مع قرب انتخابات برلمان الاقليم.. المفوضية تقترب من اكمال جميع المتطلبات، وتكشف اعداد محطات ومراكز الاقتراع

# بعد قصف لواء "غولاني".. اطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان، وتوقف الملاحة في مطار بن غوريون

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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