انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. غازات الكبريت تقلق البغداديين وتحضيرات انتخابات كردستان تقترب من الحسم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # خلال مدة وجيزة.. مصفى كربلاء يتوقف للمرة الثالثة عن العمل، ومصادر تكشف عن استلامه بسبعين عيبا فنيا# تصاعد التحذيرات من سحب غازات الكبريت المنتشرة في سماء بغداد.. والبرلمان يتحرك لاستضافة المعنيين

# مع قرب انتخابات برلمان الاقليم.. المفوضية تقترب من اكمال جميع المتطلبات، وتكشف اعداد محطات ومراكز الاقتراع

# بعد قصف لواء "غولاني".. اطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان، وتوقف الملاحة في مطار بن غوريون

