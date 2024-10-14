إلهام شاهين ترد على منتقديها: تصريحاتي اجتزئت ولديّ عداوات كثيرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ما زالت الفنانة إلهام شاهين تواجه انتقادات حادة بسبب تصريحاتها الأخيرة المتعلقة بالصلاة والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى حفل زفاف نجل شقيقتها، محمود شاهين. وردّت شاهين على هذه الانتقادات، مؤكدة أن تصريحاتها تم تحريفها، وأن لديها عداوات مع جهات متعددة تسعى لتشويه صورتها.

إلهام أوضحت أنها لا تتحدث عن الدين أو السياسة بسبب هذه العداوات، مشيرة إلى أن اللجان الإلكترونية التي تهاجمها تسعى لاختلاق تصريحات لم تقلها. كما أعربت عن امتنانها لعدم متابعتها مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تجدها عالماً وهمياً.

وفيما يتعلق بالهجوم على ابنة شقيقتها، إلهام صفي الدين، خلال حفل الزفاف، عبرت إلهام عن استغرابها من الهجوم، مؤكدة أن النقد الموجه لها شخصياً قد يكون بسبب آرائها الجريئة.

كما دافعت عن صديقتها الفنانة يسرا، التي تعرضت لانتقادات بعد إعلان عدم تأجيل “مهرجان الجونة السينمائي” بسبب الحرب في لبنان، مشيرة إلى أن يسرا فنانة كبيرة وأن المهرجان يمكن أن يكون وسيلة للتعبير عن التضامن مع لبنان.