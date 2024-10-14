محمد هنيدي يعود الى الدراما بعد غياب طويل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن التعاقد مع الفنان محمد هنيدي على مسلسل جديد يشارك به في ماراثون رمضان 2025.

وكشفت الشركة أن هنيدي سيقدّم مسلسلاً بعنوان “عم قنديل”، ليعود به إلى الدراما بعد غياب ست سنوات منذ قدّم آخر أعماله مسلسل “أرض النفاق”، وأنه جارٍ الآن التعاقد مع أبطال المسلسل، وسيتم الإعلان عن تفاصيله قريباً.

مسلسل “أرض النفاق” يشارك محمد هنيدي في بطولته كلٌ من الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز والنجمة هنا شيحة، وتدور أحداثه حول موظف في الحي يُدعى (مسعود)، دخله ضئيل وحياته بائسة، ودائماً يواجه خلافات مع زوجته (جميلة) وحماته، اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، وفي يوم تستدرجه الحياة ليتعرف على دكتور (ماضي)، الذي يقدّم له الأخلاق على هيئة حبوب للبيع، فيبدأ في تناول الحبوب تِباعاً، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة، وأخلاق مستعارة للبيع.

بينما كان آخر أعمال محمد هنيدي في السينما، فيلم “مرعي البريمو” الذي تم عرضه ضمن أفلام صيف 2023، وشاركه في البطولة: غادة عادل، لطفي لبيب، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، أحمد بدير…، والفيلم من تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول تاجر بطيخ، يواجه العديد المواقف الكوميدية المثيرة من خلال عمله.