سعد لمجرد ينعى الطفلة سجى.. “انتصر السرطان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نعى الفنان المغربي سعد لمجرد الطفلة “سجى”، التي توفيت بعد رحلة علاج من مرض السرطان، بعدما حرص على زيارتها في آب (أغسطس) المنصرم في داخل المستشفى.

وشارك لمجرد صورة جمعته بالطفلة في زيارته الأخيرة لها، أرفقها بتعليق: “بكل حزن وأسى، نعزّي أنفسنا وأهل “سجى” التي فارقت الحياة بعد أن أضفت البهجة والفرح على من حولها خلال سنواتها الست القصيرة. لقد كانت، رغم صغر سنها، رمزاً للبراءة والحب للحياة، وملأت قلوبنا بالضحك والأمل”.

وتابع: “نسأل الله العلي العظيم أن يرحمها ويغفر لها، وأن يجعلها طيراً من طيور الجنة، وأن يصبّر أهلها ويمنحهم القوة لتجاوز هذه المحنة العظيمة. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكان لمجرد قام بخطوة إنسانية تجاه الطفلة “سجى” بزيارتها في داخل المستشفى، حيث حرصت الراحلة على توثيق الزيارة بمقطع فيديو، شاركته عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، معربة عن سعادتها الكبيرة بلقاء “المعلم”.

وأرفق حساب “سجى” في إنستغرام، الذي تديره والدتها، الفيديو بتعليق جاء فيه: “زيارة الفنان المتواضع سعد لمجرد لسجى كانت شيئاً كبيراً بالنسبة لها. فرحتها به كبيرة، وستبقى راسخة في ذاكرتها. شكراً جداً لك. كلمة شكر قليلة بحقك”.

وأعلنت والدة الطفلة خبر وفاتها عبر إنستغرام بتعليق مؤثر: “انتصر السرطان”.