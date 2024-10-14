حسن الرداد يطمئن جمهور إيمي سمير غانم: حالتها الصحية تتحسن رغم الأزمة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الأزمة الصحية التي تمر بها الفنانة إيمي سمير غانم قلق جمهورها، خصوصاً بعد تصريحات زوجها الفنان حسن الرداد بأنها ما زالت تعاني من المرض، رغم أنها بدأت في التحسن. وقد ازدادت تساؤلات الجمهور حول إمكانية مشاركتها في دراما رمضان المقبل، في ظل حالتها الصحية.

وفي تصريحات صحفية على هامش حضوره مهرجان “نجم العرب”، أوضح الرداد أن مسلسل إيمي ما زال في مرحلة الكتابة، وأن التحضير لم يبدأ بعد نظراً لضخامة العمل، مفضلاً عدم الاستعجال في التنفيذ.

كما أكد الرداد أن لديه عدة مشاريع درامية أخرى في طريقها إلى التنفيذ.

وكانت إيمي قد أثارت قلق متابعيها بعد نشرها مقطعاً مصوراً من المستشفى أثناء خضوعها لجلسة أوكسجين، مما أثار الجدل حول طبيعة مرضها. وقد نفى الرداد شائعات إصابتها بفيروس كورونا، موضحاً أن زوجته تعاني من التهاب رئوي حاد وأن حالتها تتحسن تدريجياً.