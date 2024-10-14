مصمم شهير يكشف سرًا عن يسرا بعد 29 عاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، عن بعض كواليس عالم الأزياء وعلاقاته بالفنانات ومنهن يسرا، منى زكي، ليلى علوي، وغيرهن من الفنانات اللاتي تعاون معهن في أعمال فنية وعروض أزياء مختلفة.

وتحدث البحيري في بودكاست عرض عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، سراً عن أحد الفساتين والذي ارتدته يسرا في فيلم “طيور الظلام”، الذي عُرض عام 1995.

أكد البحيري أن الفستان كان من أكثر الفساتين التي ارتدتها يسرا في هذا الوقت، إذ وُصف في ذلك الوقت بأنه سابق عصره بالموضة، وتسبب في إثارة الجدل بين المشاهدين، إذ تساءلوا إذا كان الفستان عليه بطانة أم لا؟.

قال البحيري إنه بسبب هذا الفستان تعرض للعديد من المواقف الطريفة وأبرزها حين كان في طائرة عائدًا من باريس، وحين علِم قائد الطائرة أن هاني البحيري مصمم أزياء فيلم “طيور الظلام” على متنها، قرر ترك القيادة والتوجه له ليسأله إذا كان الفستان له بطانة أم لا.

أضاف: “الناس كلها قالت إن يسرا لابسة فستان عريان، لدرجة سائق الطائرة قالي هو فستان يسرا كان على الجلد ولا كان مبطن، ودا الفستان الأسود اللي كانت يسرا لبساه في طيور الظلام، لما اتحولت من فتاة ليل إلى سيدة مجتمع”.