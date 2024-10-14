فن ومشاهير

مي كساب: انتقادات الجمهور حول وزني لا تزعجني.. ولهذا السبب اعتذرت عن “العتاولة”

0 نشر
Bitajarod 0 تبليغ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة مي كساب عن طريقتها في التعامل مع الآراء التي تنتقد فقدانها أو زيادة وزنها، مؤكدةً أنها لا تغضب من هذه الانتقادات، بل ترى جمهورها كأفراد من عائلتها الذين يهتمون لأمرها.

وقالت مي: “جمهوري متقبلني زي ما أنا، ولما خسّيت فرحوا لي، وحتى لما حد بيعلق على تغييرات وزني، بتقبلها لأنهم زي أهلي وخايفين عليّ”.

أما عن عدم مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل “العتاولة”، أوضحت مي أنها اعتذرت لأن دور “عيشة” انتهى درامياً في الجزء الأول بناءً على اتفاق مع المخرج أحمد خالد موسى.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا