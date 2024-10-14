مي كساب: انتقادات الجمهور حول وزني لا تزعجني.. ولهذا السبب اعتذرت عن “العتاولة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة مي كساب عن طريقتها في التعامل مع الآراء التي تنتقد فقدانها أو زيادة وزنها، مؤكدةً أنها لا تغضب من هذه الانتقادات، بل ترى جمهورها كأفراد من عائلتها الذين يهتمون لأمرها.

وقالت مي: “جمهوري متقبلني زي ما أنا، ولما خسّيت فرحوا لي، وحتى لما حد بيعلق على تغييرات وزني، بتقبلها لأنهم زي أهلي وخايفين عليّ”.

أما عن عدم مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل “العتاولة”، أوضحت مي أنها اعتذرت لأن دور “عيشة” انتهى درامياً في الجزء الأول بناءً على اتفاق مع المخرج أحمد خالد موسى.