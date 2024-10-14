إعادة فتح أوتوستراد المنية بعد قطعه احتجاجا على توقيف احد الاشخاص

أقدم مواطنون على قطع أوتوستراد المنية الدولي في الإتجاهين عند مبنى البلدية، إحتجاجاً على توقيف أحد الأشخاص من آل المصري على خلفية إشكال وقع قبل أيام أمام مدرسة النبي يوشع الرسمية في المنطقة.

وقامت قوة من الجيش اللبناني لاحقاً بإعادة فتح الطريق أمام العابرين، في ظل إزدحام شهده الأوتوستراد في المحلة المذكورة.