أقدم مواطنون على قطع أوتوستراد المنية الدولي في الإتجاهين عند مبنى البلدية، إحتجاجاً على توقيف أحد الأشخاص من آل المصري على خلفية إشكال وقع قبل أيام أمام مدرسة النبي يوشع الرسمية في المنطقة.
وقامت قوة من الجيش اللبناني لاحقاً بإعادة فتح الطريق أمام العابرين، في ظل إزدحام شهده الأوتوستراد في المحلة المذكورة.
كانت هذه تفاصيل خبر إعادة فتح أوتوستراد المنية بعد قطعه احتجاجا على توقيف احد الاشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.