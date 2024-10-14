هايدي موسى تغني باللهجة السيناوية في “لسه صبية”.. ووالدها مفاجأة الكليب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” أحدث أغنيات الفنانة المصرية هايدي موسى، بعنوان “لسه صبيه” على طريقة الفيديو كليب، حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

جاءت أغنية “لسه صبية” باللهجة البدوية أو “السيناوية”، عمل غنائي فلكلوري بقالب موسيقي عصري، حيث جاء اللحن متجدداً من حيث الجمل الموسيقية والنقلات، اضافة الى التوزيع الموسيقي الحديث.

صُورت أغنية “لسه صبية” تحت إدارة المخرجة المصرية بتول عرفة في صحراء سيناء تحت درجة حرارة مرتفعة، إضافة إلى إظهار بعض المشاهد من الفيوم حيث كانت الأجواء والمشاهد مختلفة وجديدة. وتألقت هايدي موسى بإطلالة جديدة ومختلفة عن كليباتها السابقة، حيث ظهرت بإطلالة بدوية تناسبت مع أجواء الأغنية. وكانت المفاجأة في الكليب مشاركة والد هايدي، السيد موسى موسى، الذي ظهر مرتديًا الزي السعودي، مما أضاف لمسة مميزة ومفاجئة للمشاهدين.

وأعربت هايدي موسى عن سعادتها بطرح أغنية “لسه صبيه”، مشددةً على أنها من أكثر الأغنيات المختلفة التي قدمتها حيث قدمت اللهجة البدوية لأول مرة، كاشفةً عن أنها كانت ترغب بتقديم هذا اللون الغنائي منذ فترة طويلة حيث أن الموسيقى مختلفة جداً والجمهور يسمعها بهذا الستايل الغنائي لأول مرة.

وأكدت هايدي موسى على أن كليب أغنية “لسه صبية” من أجمل الكليبات في مشوارها، حيث ظهرت بستايل جديد من ناحية الأزياء واللبس البدوي والمكياج.

أغنية “لسه صبية” من كلمات عصام شعبان والحان مصطفى غانم وتوزيع مصطفى رؤوف، وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.