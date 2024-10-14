عبد المجيد عبد الله يشعل أبوظبي بحفل استثنائي.. ويتصدر الترند

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عاشت أبوظبي ليلة من العمر مع “أمير الطرب” عبد المجيد عبد الله، حيث أحيا حفلاً ضخماً في “الاتحاد أرينا” بحضور أكثر من 15 ألف متفرج.

تميز الحفل بنفاد التذاكر بسرعة قياسية، وتفاعل جماهيري غير مسبوق على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تصدر اسم عبد المجيد الترند في محرك بحث جوجل، واحتلت أغنيته “أبا عيش” من ألبومه “حكى واجد” قائمة الأغاني الأكثر استماعاً على “تيك توك” بعد الحفل.

على مدار وصلتين، قدّم عبد المجيد مجموعة من أغانيه القديمة والجديدة، بما في ذلك أربع أغانٍ من ألبومه الأخير. وختم الحفل بأغنيته الشهيرة “شويخ من أرض مكناس”.

فيما علق عبد المجيد عبد الله على نسيانه التقاط صورة السيلفي المعتادة مع جمهوره قائلاً: “انشغلت بالغناء وتلبية طلبات الجمهور، لكن تفاعلهم الرائع محفور في ذاكرتي”.