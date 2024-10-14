شكرا لقرائتكم خبر عن هشام ماجد عن البحث عن فضيحة: رامي إمام أخبرني إن الزعيم مبسوط بإعادتنا للفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان هشام ماجد أثناء حلوله ضيفًا على برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى عن كواليس فيلمه المقبل "البحث عن فضيحة" قائلاً للراديو 90.90: "الفيلم تجربة مختلفة، وبحس إن عندنا كنوز كتير في تراثنا تستاهل إننا نرجعها تاني بإيقاع وأسلوب بتفاصيل تتزامن مع العصر الحالي اللى إحنا فيه".

وأضاف هشام ماجد: "ماشيين بنفس الإطار بتاع الجملة الشهيرة واحد صاحبي ما تعرفوش اللى كان بيقولها الراحل سمير صبري للزعيم عادل إمام، وبالتالي عندي تخوف كبير من رد الفعل زي ما انا متحمس لأن بالتأكيد ها يبقى في مقارنات".

استكمل هشام ماجد: "بوعد الكل إننا ها نعمل حاجة محترمة تليق باسم الفيلم، وبالتأكيد الزعيم عادل إمام عرف من رامي إمام إننا ها نعمل الفيلم بما انه المخرج، ورامي قالي إن الزعيم مبسوط تمام بإننا ها نعمل الفيلم " .