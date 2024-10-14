مروة ناجى تبدأ حفلها بأغنية فى يوم وليلة بحفل مهرجان الموسيقى العربية

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بدأت المطربة مروة ناجى حفلها بمهرجان الموسيقى العربية على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بأغنية في يوم وليلة للراحلة وردة وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقدمت المطربة سمية وجدى خلال حفلها بمهرجان الموسيقى العربية على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية أغنية هوا يا هوا لعفاف راضي ومستنياك لعزيزة جلال، وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما غنى المطرب محمد الخولي أغنية على رمش عيونها للفنان الراحل وديع الصافي وجانا الهوى للعندليب عبد الحليم حافظ، وتألقت المطربة نهى حافظ بأغاني المطربة شادية، منها مكسوفة وآه يا اسمراني اللون، وقدم ياسر سليمان عدداً من أغاني محمد رشدي ومنها "متى أشوفك" و"ع الرملة" و"طاير يا هوى".

وتتضمن الدورة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، ويحيى الفعاليات أكثر من 70 مطربا ومطربة، هم: محمد حسن، لينا شاماميان (سوريا)، لطفى بوشناق (تونس)، مدحت صالح، إيناس عز الدين، أميرة أحمد، أحمد عفت، محمد الخولي، نهى حافظ، صابرين النجيلي، ياسر سليمان، مروة ناجى، أسماء كمال، رحاب مطاوع، رحاب عمر، فؤاد زبادي (المغرب).



مروة ناجى تبدأ حفلها بأغنية في يوم وليلة بحفل مهرجان الموسيقى العربية



مروة ناجى تغني في يوم وليلة بحفل مهرجان الموسيقى العربية