شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر سليمان يقدم أغانى محمد رشدى بحفل مهرجان الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

أحيا المطرب ياسر سليمان حفلاً غنائياً على هامش فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، وقدم خلاله عدداً من أغاني محمد رشدي ومنها "متى أشوفك" و"ع الرملة" و"طاير يا هوى".

وقدمت المطربة سمية وجدى خلال حفلها بمهرجان الموسيقى العربية على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية أغنية هوا يا هوا لعفاف راضي ومستنياك لعزيزة جلال، وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما غنى المطرب محمد الخولي أغنية على رمش عيونها للفنان الراحل وديع الصافي وجانا الهوى للعندليب عبد الحليم حافظ، وتألقت المطربة نهى حافظ بأغاني المطربة شادية، منها مكسوفة وآه يا اسمراني اللون.

وتتضمن الدورة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، ويحيى الفعاليات أكثر من 70 مطربا ومطربة، هم: محمد حسن، لينا شاماميان (سوريا)، لطفى بوشناق (تونس)، مدحت صالح، إيناس عز الدين، أميرة أحمد، أحمد عفت، محمد الخولي، نهى حافظ، صابرين النجيلي، ياسر سليمان، مروة ناجى، أسماء كمال، رحاب مطاوع، رحاب عمر، فؤاد زبادي (المغرب).



ياسر سليمان يتالق في مهرجان الموسيقى العربية