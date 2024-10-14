فن ومشاهير

فهد الزاهد يتعاون مع ياسر الحريري لتنظيم حفلات ضخمة في مصر والخليج

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يتعاون رجل الأعمال فهد الزاهد، رئيس مجلس إدارة شركة “لايف أستايلز إستديوز” للإنتاج الفني، مع المنتج ياسر الحريري وشركته “أمازون إنترتينمنتس” لأول مرة، لتنظيم سلسلة من الحفلات الغنائية في مصر، دبي، ، وعدة دول خليجية.

الزاهد يتجه لدعم تنظيم الحفلات الفنية الكبرى في الوطن العربي بمشاركة ياسر الحريري. هذه الحفلات ستُحييها نخبة من فناني شركة “لايف ستايلز ستوديوز” من مختلف الجنسيات العربية، مستندةً إلى النجاحات التي حققها الحريري في تنظيم أكبر الاحتفالات الغنائية.

ويستعد الحريري لتنظيم حفلات كبيرة في الجامعات بالقاهرة، حيث سيحيي النجم تامر حسني والفريق الشبابي “كايرو كي” و”ديسكو مصر” حفلات يومي الخميس والجمعة المقبلين. تأتي هذه الحفلات بعد نجاح الحريري في تنظيم احتفالات العلمين الجديدة لصيف 2024، والتي شارك فيها عدد كبير من نجوم العالم العربي.

ويضع الحريري اللمسات الأخيرة لتنظيم حفل طلاب جامعة مصر الدولية (MIU) يوم الخميس القادم، بمشاركة نجم الجيل تامر حسني. وفي اليوم التالي، سيقام حفل طلاب الأكاديمية البحرية بمشاركة “كايرو كي” و”ديسكو مصر”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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