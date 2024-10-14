الخليج اليوم .. القوات الجوية السعودية تشارك في تمرين "درع السند 2024"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

شاركت القوات الجوية السعودية في التمرين المشترك "درع السند 2024" في باكستان، وتشارك في الوقت ذاته قوات جوية من الدولة المستضيفة بجانب مصر وتركيا.

يشهد التمرين تعاوناً عسكرياً مشتركاً بين القوات السعودية ونظيرتيها من جمهوريتَي مصر العربية وتركيا، إلى جانب قوات الدولة المستضيفة، باكستان.

ويهدف تمرين "درع السند 2024" إلى تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المشاركة، ورفع جاهزية القوات الجوية لمواجهة مختلف التحديات الأمنية في المنطقة، كما يسهم التمرين في تطوير التكتيكات القتالية الجوية والتدريب على أحدث تقنيات الطيران.

تأتي مشاركة القوات الجوية السعودية في إطار تعزيز العلاقات العسكرية مع الدول الشقيقة والصديقة، والارتقاء بمستوى التنسيق والتعاون في المجالات الدفاعية.