سلام تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الداخلية التركي ناقلا رسالة دعم للبنان من أردوغان

تلقى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام اليوم، اتصالا هاتفيا من وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، الذي يترأس اللجنة التركية اللبنانية الاقتصادية المشتركة من الجانب التركي وسلام من الجانب اللبناني.

ونقل قايا إلى سلام رسالة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي تؤكد "الوقوف الدائم الى جانب الدولة والشعب اللبناني".

وأطلع قايا، سلام على "مضمون الرسالة التي أطلع عليها أيضا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بأن أنقرة، وبتعليمات الرئيس أردوغان تعمل بجهد على وقف اطلاق النار والوقوف في وجه المجازر الاسرائيلية التي تحصل في المنطقة، وخصوصا الاعتداءات الإرهابية والإجرامية على الدولة والشعب اللبناني، لا سيما تأكيد تركيا على دعم سيادة لبنان وقواه الشرعية وجيشه الوطني، مسجلا استياؤه من المجتمع الدولي الذي يلتزم الصمت المريع أمام آلة القتل والدمار الإسرائيلية، مما يتيح لحكومة نتنياهو التوسع في ارهابها ودمويتها، ما يهدد بجر المنطقة بأكملها إلى الفوضى وتفاقم الأزمات الانسانية".

وأكد قايا لسلام أن "تركيا تقف جنبا إلى جنب مع اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة وفي ظل الاعتداءات الاسرائيلية الغاشمة لجهة المساعدات الانسانية والاغاثية والطبية على كل المستويات بتسيير طائراتها وسفنها التي نقلت على متنها حتى اليوم، مئات الاطنان من المساعدات الانسانية لاغاثة الشعب اللبناني في هذا الظرف الطارئ".