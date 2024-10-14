أشار رئيس البرلمان الإيراني:، محمد باقر قاليباف الى ان "إيران تدعم اي اتفاق لوقف إطلاق النار يكون مقبولا من جانب الحكومة والمقاومة في لبنان".
ولفت قاليباف الى ان "استمرار السلوك الإسرائيلي سيؤدي إلى إشعال النار في المنطقة والجميع سيتضرر من ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر قاليباف: استمرار السلوك الإسرائيلي سيؤدي إلى إشعال النار في المنطقة والجميع سيتضرر من ذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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