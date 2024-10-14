قاليباف: استمرار السلوك الإسرائيلي سيؤدي إلى إشعال النار في المنطقة والجميع سيتضرر من ذلك

أشار رئيس البرلمان الإيراني:، محمد باقر قاليباف الى ان "إيران تدعم اي اتفاق لوقف إطلاق النار يكون مقبولا من جانب الحكومة والمقاومة في لبنان".

ولفت قاليباف الى ان "استمرار السلوك الإسرائيلي سيؤدي إلى إشعال النار في المنطقة والجميع سيتضرر من ذلك".