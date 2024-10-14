وسائل إعلام إسرائيلية: وقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون

افادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "وقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون". وسبق ان افادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "صفارات الإنذار دوت تحذيرا من صواريخ باليستية أطلقت من لبنان على منطقة تل أبيب".

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