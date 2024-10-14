إذاعة الجيش الإسرائيلي: نتانياهو سيعقد مشاورات أمنية مساء اليوم بشأن الرد على الهجوم الإيراني وضربة بنيامينا

افادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو سيعقد مشاورات أمنية مساء اليوم بشأن الرد على الهجوم الإيراني وضربة مسيرة حزب الله في بنيامينا".

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